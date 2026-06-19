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Политика

Макрон заявил об изменившихся взглядах Трампа на Украину

Макрон: Трамп начал уважать Украину за стойкость и поверил в ее шансы на победу
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к конфликту на Украине и теперь уважает стойкость Киева. Об этом его французский коллега Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2 по итогам саммита G7.

По словам политика, в прошлом году американский лидер был убежден, что Украину ждет неизбежное поражение в противостоянии с Россией, а теперь он видит перед собой людей, которые вызывают у него уважение своей смелостью и изобретательностью.

«Только и слышно: они не выдержат. Но они держатся и даже возвращают территории», — поделился Макрон с корреспондентом телеканала.

Он также заявил, что Украина продолжает удивлять его своей стойкостью и военным производством.

При этом CNN утверждает, что ожидания украинского лидера Владимира Зеленского от Трампа к саммиту G7 «упали до нуля».

На саммите G7 Макрон заявил, что еще не пришло время для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Французский лидер вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем осудили председателя Евросовета Антониу Кошту за контакты с Москвой.

Ранее Украина попросила президента Бразилии о посредничестве на переговорах с РФ.

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