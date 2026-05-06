Опрос показал снижение оптимизма украинцев по поводу будущего

Уровень оптимизма украинцев по поводу будущего страны снизился по сравнению с январем 2026 года, однако он все еще остается «достаточно высоким». Об этом говорят данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По результатам апрельского исследования, 63% украинцев оптимистично оценивают будущее страны и считают, что через 10 лет страна будет «процветающим членом ЕС». При этом в январе показатель был выше — 66%. Также доля «пессимистов» в украинском обществе повысилась с 22 до 25%. А 12%, как в и январе, не определились.

«Украинцы сохраняют достаточно высокий оптимизм, особенно если учитывать нынешние вызовы», — отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Также опрос КМИС показал, что, что 54% граждан Украины считают коррупцию большей угрозой для развития страны, чем конфликт с Россией. До этого опрос института продемонстрировал, что только 28% украинцев хотят видеть президентом нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, а 15% граждан считают, что его нужно подвернуть уголовному преследованию.

Кроме того, в апреле социолог и руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович рассказал, что на Украине сторонников мирных переговоров больше, чем тех, кто желает, чтобы ВСУ добивались полной победы в конфликте.

Ранее глава украинского минкульта раскритиковала любовь граждан к российскому контенту.