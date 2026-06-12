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Политика

Украинцы обозначили свое отношение к США

КМИС: большинство украинцев считают, что США давят на Киев ради уступок Москве
Nathaniel Wilder/Reuters

Большинство граждан Украины считают, что Соединенные Штаты устали от затянувшегося конфликта и давят на Киев с целью уступок Москве. Это следует из опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам исследования, 56% полагают, что США «устали и давят на Украину для уступок России». В то же время 30% опрошенных считают, что Вашингтон продолжает оставаться надежным союзником для Киева. 13% затруднились дать ответ.

При этом 64% граждан республики уверены, что европейские страны серьезно помогают Киеву и стремятся завершить конфликт на справедливых условиях. 25% участников опроса убеждены, что поддержка со стороны Европы ослабла, и Брюссель давит на Украину для достижения несправедливого мира. Еще 12% не ответили на этот вопрос.

До этого опрос показал, что большая часть украинцев поддержат прекращение огня в случае, если на территории страны будут размещены войска из европейских стран. 61% респондентов поддержат прекращение огня в случае, если на территории Украины будут размещены войска европейских стран, которые при необходимости вступят в конфликт с Россией.

Ранее стало известно, сколько украинцев не доверяют Зеленскому.

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