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Политика

Стало известно, состоится ли разговор Путина с Мадьяром

Ушаков: звонок Путина Мадьяру пока не планируется
Bernadett Szabo/Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром пока не планируется. Об этом РИА Новости сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, контакты между Россией и Венгрией при этом осуществляются через посольства в Будапеште и Москве.

«Постоянно контакты проходят», — отметил Ушаков.

В апреле Мадьяр заявил, что ответит на звонок Путина, если тот позвонит, но сам звонить российскому президенту не собирается.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах, так как Венгрия не является дружественной страной. При этом в Кремле подчеркнули, что уважают выбор венгерских избирателей и открыты к диалогу с новым правительством.

По итогам состоявшихся 12 апреля парламентских выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Ранее Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину.

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