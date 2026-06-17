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Политика

В Венгрии проведут внутреннее расследование дела об украинском «золотом конвое»

Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в социальной сети X, что поручил провести внутреннее расследование дела о задержании украинских инкассаторов, перевозивших через страну золото и валюту.

«Мы распорядились незамедлительно провести внутреннее расследование в Национальном налогово-таможенном ведомстве, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах в связи с делом об украинском «золотом конвое»», — написал премьер Венгрии.

5 марта в Венгрии задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег. В их автомобиле нашли $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском «Ощадбанке» рассказали, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком. 10 марта венгерский парламент принял законопроект о заморозке конфискованных у «Ощадбанка» денежных средств.

5 июня издание Telex сообщило, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лично распорядился задержать инкассаторов украинского «Ощадбанка». Соответствующее решение он принял на основе отчета Управления по защите суверенитета республики. По версии издания, документ не имел юридической силы.

Ранее Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть «украденные» Орбаном деньги.

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