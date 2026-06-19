Мадьяр настоял на удалении из декларации ЕС пункта об ускоренном принятии Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что лично настоял на удалении из декларации по итогам заседания Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС.

По его словам, из текста декларации пункт об ускоренном вступлении был удален в последнюю минуту. Мадьяр подчеркнул, что подобное было непросто реализовать.

14 июня газета Guardian написала, что Киев выполнил лишь четверть всех согласованных с Евросоюзом реформ, предусмотренных планом из 10 пунктов.

Также Мадьяр отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС станет первым этапом длительного процесса, который может занять долгое время.

В июне издание Politico со ссылкой на дипломатов и европейских чиновников писало, что желание Киева ускорить процесс вступления в Евросоюз вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и европейскими столицами.

Ранее в ЕС узнали, что на вступление Украины в союз необходимо не менее 10 лет.