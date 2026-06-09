В Европе обеспокоены из-за стремления Украины поскорее вступить в ЕС

Стремление Украины ускорить вступление в Европейский союз вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов и европейских чиновников.

По данным журналистов, Киев рассчитывает открыть до конца лета не один, а сразу несколько переговорных кластеров.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что процесс вступления в Евросоюз не предусматривает конкретных дат, однако при выполнении всех условий Украина может вступить в объединение к 2030 году.

Накануне Кос сообщила, что 15 июня Евросоюз официально откроет переговоры о членстве Украины. По ее словам, в этот день планируется провести межправительственную конференцию с Украиной для официального открытия переговоров в рамках первого кластера законодательства, куда входят вопросы правосудия, институций, системы закупок, а также финансовый контроль и статистика.

Ранее в Польше призвали наложить вето на вступление Украины в ЕС.