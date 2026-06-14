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Политика

Премьер Венгрии рассказал, каким будет процесс вступления Украины в ЕС

Мадьяр: процесс вступления Украины в ЕС может быть долгим
Bernadett Szabo/Reuters

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, намеченное на 15 июня, станет лишь первым этапом длительного процесса, который может занять многие годы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в видеообращении в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам главы правительства, продвижение Украины на пути к членству в ЕС будет зависеть от выполнения взятых на себя обязательств. Он предупредил, что в случае их невыполнения переговорный процесс может быть остановлен.

Мадьяр подтвердил, что Будапешт снял возражения против начала переговоров после достижения договоренностей о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Как отметил премьер-министр, Украина включила положения двустороннего венгерско-украинского соглашения в свой план действий в рамках процесса евроинтеграции. По его словам, это означает, что выполнение обязательств по защите прав венгерского меньшинства теперь будет соответствовать требованиям Евросоюза.

До этого председатель Европарламента Роберта Метсола подтвердила, что страны Евросоюза официально одобрили запуск переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение. Она также подчеркнула, что евродепутаты последовательно выступали за принятие этого решения в течение долгого времени.

Ранее во Франции забили тревогу из-за членства Украины в ЕС.

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