Россия предпочитает, чтобы цели специальной военной операции (СВО) были достигнуты дипломатическими средствами, однако для этого необходимо обеспечить безопасность страны и защиту интересов ее граждан. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной на сайте МИД.

«Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены», — указано в статье.

Лавров подчеркнул, что Россия выступает против дальнейшего расширения военно-политической и экономической экспансии Запада, поскольку это не соответствует императивам многополярного мироустройства.

Статья изначально готовилась для европейского издания Politico Europe, однако в последний момент редакция отказалась от ее публикации.

18 июня Лавров на полях саммита Россия — АСЕАН заявил, что Москва продолжит наносить массированные групповые удары по объектам, имеющим военное значение для Украины. Министр напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поручил регулярно совершать такие атаки по ключевым военным и инфраструктурным целям на украинской территории. Эти шаги должны стать ответом на атаку Вооруженных сил Украины на Московский регион, подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров ответил на угрозы Украины превратить Крым в «остров».