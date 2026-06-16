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Политика

Постпредство России анонсировало ответ на новые санкции Евросоюза

Постпредство: Россия примет ответные меры на новые санкции Евросоюза
Владимир Сергеев/РИА Новости

Россия примет ответные действенные меры в ответ на новые санкции Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство РФ.

«Безусловно, с российской стороны будут приняты ответные действенные меры», — говорится сказано в заявлении.

15 июня в новый санкционный список Евросоюза попали российские журналисты и блогеры, в том числе сотрудничающие с RT. В числе тех, кого затронули новые рестрикции, оказались блогеры Александр Йост, публицист Роман Антоновский, писатель и журналист Игорь Мальцев, военкор Кирилл Фёдоров, телеведущий Анатолий Кузичев и другие. Их колонки регулярно публикуются, в частности, в канале «Специально для RT».

Всего в список дополнительных санкций ЕС включили более 80 физлиц и организаций. Так, помимо журналистов и блогеров, ограничения затронули полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, а также исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко и других. Среди организаций в список включили компанию «Лукойл — Западная Сибирь», «Газпромнефть Шиппинг», головную структуру российской компании NtechLab, а также Президентский фонд культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что ЕС внес митрополита РПЦ в санкционный список.

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