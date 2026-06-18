Путин извинился перед казанцами за ограничения из-за саммита

Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Казани за временные неудобства, связанные с проведением саммита Россия — АСЕАН в столице Татарстана. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с главой республики Рустамом Миннихановым российский лидер отметил, что проведение международного мероприятия такого уровня требует усиленных мер безопасности, которые сопровождаются перекрытием улиц и ограничением движения транспорта.

«Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка, все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам», — сказал Путин.

До этого российский лидер посоветовал участникам саммита Россия — АСЕАН задержаться в Казани для празднования Сабантуя. Президент отметил, что Россия всегда рада зарубежным гостям и интересу, который они проявляют к народным традициям. Одним из лучших примеров президент и назвал Сабантуй, который будет отмечаться в Казани.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с участием руководителей государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В связи с проведением мероприятия в городе были введены временные ограничения движения на ряде улиц и усилены меры безопасности.

На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее Путин посетил храм и мечеть в Казани перед встречами в рамках саммита АСЕАН.