Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин извинился перед казанцами за ограничения из-за саммита

Путин принес извинения казанцам за перекрытие улицы из-за саммита
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принес извинения жителям Казани за временные неудобства, связанные с проведением саммита Россия — АСЕАН в столице Татарстана. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи с главой республики Рустамом Миннихановым российский лидер отметил, что проведение международного мероприятия такого уровня требует усиленных мер безопасности, которые сопровождаются перекрытием улиц и ограничением движения транспорта.

«Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка, все эти кортежи, перекрытия улиц. Я приношу свои извинения в этой связи казанцам», — сказал Путин.

До этого российский лидер посоветовал участникам саммита Россия — АСЕАН задержаться в Казани для празднования Сабантуя. Президент отметил, что Россия всегда рада зарубежным гостям и интересу, который они проявляют к народным традициям. Одним из лучших примеров президент и назвал Сабантуй, который будет отмечаться в Казани.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с участием руководителей государств и правительств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В связи с проведением мероприятия в городе были введены временные ограничения движения на ряде улиц и усилены меры безопасности.

На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее Путин посетил храм и мечеть в Казани перед встречами в рамках саммита АСЕАН.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!