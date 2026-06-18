Вэнс заявил, что санкции США против Ирана остаются в силе

США сохраняют санкции против Ирана, кроме ограничений, которые касаются нефтяного экспорта. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Санкции остаются в силе, кроме нефтяных санкций, о которых я говорил. Они перестали быть эффективными. Цель этих санкций состояла в том, чтобы снизить цену, которую Иран получает за баррель нефти», – уточнил политик.

Вэнс подчеркнул, что Вашингтон не планирует отменять другие ограничения, а также не разморозит ни доллара из заблокированных за рубежом активов Ирана, пока Тегеран не выполнит свои обязательства в рамках сделки.

По словам вице-президента, он не знает точной суммы замороженных средств, но их общий объем может превышать $200 млрд. При этом большая их часть находится не на счетах в Соединенных Штатах, а «либо в странах Персидского залива, либо в Европе, либо где-то еще».

До этого США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

Документ 17 июня подписали глава Белого дома Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios отметило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

18 июня президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что документ, подписанный Вашингтоном и Тегераном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее сенатор Кэссиди назвал огромной внешнеполитической ошибкой сделку США с Ираном.