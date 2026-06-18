Лукашенко держит на личном контроле ситуацию с ударом ВСУ по автобусу под Брянском

Совбез РБ: Лукашенко следит за ходом расследования дела с автобусом под Брянском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на личном жестком контроле расследование дела с атакованным ВСУ автобусом в Брянской области, где пострадали белорусские дети. Об этом рассказал государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Он пояснил, что на данный момент президент дал поручение провести расследование и разобраться в ситуации, а потом доложить ему.

«Этот факт он держит на самом жестком контроле, это связано со здоровьем и безопасностью наших граждан», — сказал Вольфович.

До этого глава государства поручил запретить поездки за рубеж организованных детских групп без госнадзора и разрешения. Он отметил, что заниматься спортом можно на родине — «в тихой и спокойной стране.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее Лукашенко заявил о «пылающей границе» с Украиной.