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Общество

«Надо посидеть дома»: Лукашенко запретил детские поездки без госнадзора

Лукашенко запретил поездки за рубеж детских групп без госнадзора и разрешения
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж организованных детских групп без госнадзора и разрешения. Об этом сообщает агентство БелТА.

Подобное решение было принято после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области РФ.

»... <...> попросить наших людей, и особенно родителей <...>: надо посидеть дома это время. Здесь более комфортно в тихой, спокойной стране,» – подчеркнул Лукашенко, добавив, что в Белоруссии достаточно полей для футбольных тренировок.

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее посол Украины в Минске получил ноту протеста в связи с атакой на автобус в РФ.

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