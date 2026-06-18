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Политика

Премьер Израиля отказался выводить войска из южного Ливана

Нетаньяху: Израиль не уйдет с юга Ливана, пока не обеспечит себе безопасность
Dylan Martinez/Reuters

Израиль пока не планирует выводить свои войска с территории южного Ливана, поскольку намерен обеспечить себе безопасность. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе церемонии открытия нового туристического маршрута по библейским местам на Западном берегу реки Иордан, передает сайт канцелярии.

«Мы восстановим безопасность и процветание в северных районах [Израиля]. Для этого необходимо сохранить зону безопасности на юге Ливана, и нам необходимо не уходить оттуда до тех пор, пока этого требуют нужды безопасности Израиля», — сказал глава кабмина страны.

Несколькими часами ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о намерении продолжить военную операцию против группировки «Хезболла» в зоне безопасности на юге Ливана. Согласно сообщению ЦАХАЛ, израильские военные удерживают позицию, а также продолжат ликвидацию угроз и усиление обороны жителей на севере Израиля.

14 июня канцелярия Нетаньяху сообщила об ударе ЦАХАЛ по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии. Атака стала ответом на обстрелы израильской территории.

Ранее в Ливане оценили экономический ущерб от конфликта с Израилем.

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