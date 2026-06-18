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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

ЦАХАЛ объявил о продолжении военной операции на юге Ливана

ЦАХАЛ: Израиль продолжит военную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена продолжить военную операцию против группировки «Хезболла» в зоне безопасности на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, израильские военные удерживают позицию, а также продолжат ликвидацию угроз и усиление обороны жителей на севере Израиля. Помимо этого, дислоцируются в безопасной зоне примерно в 10 километрах внутри территории Ливана.

13 июня движение «Хезболла» сообщило о серии ударов по позициям и технике военных ЦАХАЛ в нескольких районах южного Ливана.

В воскресенье, 14 июня, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила об ударе ЦАХАЛ по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии. Атака стала ответом на обстрелы израильской территории.

Ранее глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке сорвать сделку с США.

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