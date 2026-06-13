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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Ливане оценили экономический ущерб от конфликта с Израилем

Министр экономики Ливана: ущерб от конфликта с Израилем оценивается в $20 млрд
Reuters

Конфликт с Израилем нанес экономике Ливана многомиллиардный ущерб и отбросил страну назад в экономическом развитии. Об этом РИА Новости заявил министр экономики Ливана Амер аль-Басат.

«Война привела к масштабным разрушениям, особенно на юге страны. Объем ущерба оценивается примерно в $20 млрд», — сказал министр.

По словам аль-Басата, экономика страны также понесла значительные косвенные потери. Так, объем экономики Ливана сократился почти вдвое по сравнению с докризисным периодом — с $55-57 млрд до примерно $32 млрд.

Аль-Басат добавил, что в результате войны в республике закрылись предприятия и фабрики — около 28% сельхозугодий перестали выдавать продукцию. Кроме того, конфликт нанес серьезный удар по туристическому сектору, потери в этом секторе оцениваются в в $2 млрд, что соответствует около 7% ВВП страны, уточнил министр.

«Хезболла» (араб. – «Партия Аллаха») – ливанская шиитская военизированная группировка и политическая партия. Она была образована в 1982 году, во время военного конфликта в Южном Ливане, в который были вовлечены израильская армия и Организация освобождения Палестины. «Хезболла» была создана при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) для борьбы с израильским присутствием в регионе. Одной из целей группировки было установление в Ливане исламского режима по иранскому типу.

Ранее Израиль заявил, что установил оперативный контроль в южной части Ливана.

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