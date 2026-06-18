Захарова призвала россиян с осторожностью планировать поездки в Таиланд

Россия вновь предостерегает граждан от посещения Таиланда из-за высокого риска экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«К сожалению, эта по-настоящему популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами», – подчеркнула Захарова во время брифинга, посвященного актуальным вопросам международной политики.

МИД России настоятельно советует россиянам, у которых есть хоть малейшие основания полагать, что они могут стать объектом преследования со стороны американских властей, отказаться от поездок в Таиланд. Это связано с наличием двустороннего договора о выдаче между королевством и США.

12 июня российское внешнеполитическое ведомство уже выпускало предупреждение, в котором рекомендовало гражданам России воздержаться от визитов в Таиланд в случае возможных юридических проблем с Соединенными Штатами.

По данным МИД РФ, к странам, представляющим повышенную опасность задержания россиян по запросам США, относятся значительная часть европейских и латиноамериканских государств, а также Австралия, Канада, Армения, Израиль, Мальдивы, Южная Корея, Сингапур, Фиджи, Шри-Ланка, Либерия и Марокко.

Ранее Путин назвал число российских туристов, посетивших Таиланд с начала года.