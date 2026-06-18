Путин рассказал, какие угрозы являются одними из основных в современном мире

Угрозы в сфере информационной безопасности являются одними из основных в современном мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Воном на полях саммита Россия — АСЕАН, передает ТАСС.

По словам российского лидера, два государства координируют усилия по реагированию на общие вызовы и угрозы, например, в сфере обеспечения международной информационной безопасности.

Президент отметил, что в Сингапуре этим активно занимаются и интересуются, ведь это одна из основных угроз современного мира.

Незадолго до этого Владимир Путин заявил, что Россия стремится выстраивать стратегическое и многоплановое партнерство со странами АСЕАН. Глава государства добавил: Москва видит такой же настрой со стороны «азиатских друзей».

Основанная в 1967 году АСЕАН объединяет 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Как отмечал президент России, это объединение стало одним из главных экономических центров Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Путин обратил внимание на общие нравственные ценности России и стран АСЕАН.