В НАТО выразили опасение по поводу «мудрых русских»

Генсек НАТО Марк Рютте отказался рассказывать о модели военных сил альянса в Европе, опасаясь «мудрых русских». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что не могу вдаваться в подробности того, что именно входит в модель вооруженных сил НАТО... Мы не хотим, чтобы русские стали еще мудрее», — отметил Рютте.

До этого Рютте говорил, что НАТО ждет крупнейшая трансформация за всю его историю.

Рютте добавил, что Европе предстоят «огромные усилия». При этом страны региона уже делают значительные шаги. В частности, по словам генсека, европейские страны и Канада по итогам 2025 года потратили на оборону на $139 млрд больше, чем в 2024-м.

Несколькими часами ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что НАТО слишком долго был «бумажным тигром» и «улицей с односторонним движением». Министр уточнил, что альянс фактически возьмет на себя ведущую роль в обычной европейской обороне.

Накануне Рютте заявил, что возобновление диалога с Россией обсуждается в первую очередь в Евросоюзе, однако этот вопрос на уровне НАТО пока не поднимался.

Ранее США пригрозили членам НАТО из-за недостаточных расходов на оборону.