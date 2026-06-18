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Политика

Захарова объяснила, почему в РФ обязали дипломатов ЕС уведомлять о пересечении границы

Захарова: уведомительный порядок въезда в РФ для дипломатов стал ответом ЕС
Сергей Гунеев/РИА Новости

Введение уведомительного порядка въезда в Россию для дипломатов Европейского союза (ЕС) стало ответной мерой на действия Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Уведомительный порядок <...> введен в ответ на решение <...> об ужесточении правил передвижения сотрудников наших российских дипломатических миссий и консульских учреждений по территории государств Европейского союза и Шенгенской зоны», — сказала дипломат.

С 15 июня сотрудники посольств и консульств стран Евросоюза, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве обязаны уведомлять о пересечении российской границы. В памятке МИД РФ разъяснило, что нововведения распространяются и на совершеннолетних членов семей дипломатов, аккредитованных в стране.

До этого Еврокомиссия готовила новые визовые ограничения для россиян — их планируют ввести в 2027 году. О чем конкретно речь, на данный момент неизвестно, однако ранее в Евросоюзе уже анонсировали полный запрет на въезд для участников спецоперации на Украине. Поводом для новых мер стало письмо 11 стран, выразивших «глубокую тревогу» из-за отдыха российских туристов на европейских курортах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европарламенте нашли способ начать диалог с Россией.

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