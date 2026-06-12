Дипломатов ЕС обязали уведомлять о пересечении границы России

С 15 июня сотрудники посольств и консульств стран Евросоюза, отдельных государств Шенгенской зоны (зона свободного передвижения на пространстве из 29 европейских государств; туда входят и не состоящие в ЕС Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино и Ватикан) и представительства ЕС в Москве должны будут уведомлять о пересечении российской границы. Об этом сообщил департамент госпротокола МИД РФ.

В памятке ведомство разъяснило, что нововведения распространяются и на совершеннолетних членов семей дипломатов, аккредитованных в России. Уведомление нужно направить в МИД РФ в виде вербальной ноты на бумажном носителе. Копию нужно обязательно отправить по адресу notificatsiya_evrosoyuz@mid.ru. А еще одну необходимо иметь при себе при пересечении границы России.

«Ответственность за своевременность направления уведомления и полноту указанных в нем сведений несут сами дипломатические представительства и консульские учреждения и их аккредитованные в России сотрудники», — говорится в памятке.

Российский МИД уточнил, что уведомление должно быть на русском языке и содержать ФИО, дату рождения, пол, место работы, должность, электронную почту, дату уведомления о поездке, ее цель, страну назначения, место и даты въезда/выезда в страну и вид транспорта.

На прошлой неделе стало известно, что Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян — их планируют ввести в 2027 году. О чем конкретно речь, на данный момент неизвестно, однако ранее в Евросоюзе уже анонсировали полный запрет на въезд для участников спецоперации на Украине. Поводом для новых мер стало письмо 11 стран, выразивших «глубокую тревогу» из-за отдыха российских туристов на европейских курортах.

Ранее десятки граждан Эстонии и Финляндии захотели попасть в Россию на 12 июня.