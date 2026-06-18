В Госдуме обратились к МИД Эстонии после язвительного комментария о налете на Москву

Главе МИД Эстонии Маргусу Цахкне стоит вспомнить русскую поговорку «хорошо смеется тот, кто смеется последний». Так член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал «Газете.Ru» язвительный пост эстонского министра в соцсети X о налете дронов на Москву.



Цахкна на своей странице в соцсети Х язвительно прокомментировал масштабный налет дронов ВСУ на столицу России. Цахкна приложил кадр с последствиями удара, написав, что «сегодняшнее фото дня сделано в Москве».



«Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Я хотел бы одной фразой прокомментировать слова министра иностранных дел Эстонии. Они забыли эту старую русскую поговорку», — сказал парламентарий.



Колесник подчеркнул, что МИД Эстонии больше ничего не может делать, кроме написания язвительных постов об атаках на Москву.



Как напомнил депутат, у России есть адреса производства беспилотников для Украины на территории Европы, в связи с чем туда возможны удары ВС РФ.



«Все адреса есть. Хотя бы один адрес на территории западных стран должен пострадать. Тогда, может быть, они поймут, что то, что они затеяли вместе с Украиной, крайне неприятными последствиями грозит», — подчеркнул Колесник.



18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, летящих на московскую столицу. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки. На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.



Ранее в Совфеде фразой «потуги напрасны» прокомментировали налет на Москву.