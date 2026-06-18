Глава МИД ФРГ пообещал защитить НАТО от России

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что бундесвер готов безоговорочно защищать территорию Польши в случае нападения и это не подлежит сомнению. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Мы ни секунды не будем колебаться. Если на территорию НАТО будет совершено нападение — а, скорее всего, речь идет только о России, — то немецкие солдаты немедленно защитят каждый дюйм. Это обещание. И это совершенно ясно», — сказал Вадефуль отвечая на вопрос, будет ли Германия защищать Польшу в случае агрессии.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее генсек НАТО оправдал удары Украины по России.