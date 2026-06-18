Лукашенко призвал не предъявлять претензии компании, перевозившей детей в Геленджик

Транспортная компания, которая перевозила детей из Гомеля в Геленджик, работала законно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Не хочу осуждать и эту частную компанию. Они работали законно — индивидуальные предприниматели», — сказал он.

Тем не менее, глава белорусского государства поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. Комментируя атаку украинского БПЛА по автобусу, в котором ехали юные спортсмены из Белоруссии, он заметил, что заниматься спортом можно и дома — «в тихой, спокойной стране».

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее Лукашенко призвал Украину к ответу за удар по автобусу с детьми в Брянской области.