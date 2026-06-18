Мирошник назвал цинизмом и ложью слова Лубинца об атаке на автобус с детьми

Попытки омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца снять с Киева ответственность за удар по автобусу с детьми из Белоруссии являются цинизмом и откровенной ложью. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат выразил мнение, что Лубинец в очередной раз «жует жвачку» о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы никогда не бьют по гражданским объектам и в этот раз они не имеют отношения к инциденту.

Мирошник напомнил Любинцу об ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиеве ДНР, а также об атаке на общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Посол подчеркнул, что «иногда лучше молчать, чем говорить откровенную ложь».

Днем 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в регионе атаке беспилотника подвергся автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате пострадали пятеро детей, трое взрослых, одна женщина не выжила. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее мать пострадавшего при атаке ВСУ на автобус рассказала о моменте взрыва.