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Политика

Ушаков предположил, чем европейцы «накачивали» Трампа

Ушаков предположил, что европейцы на G7 накачивали Трампа вредными идеями
Mark Schiefelbein/AP

Европейцы на прошедшем саммите G7 «накачивали» американского лидера Дональда Трампа неполезными, если не вредными идеями. С таким предположением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.

Он заявил, что украинская тема активно обсуждалась в ходе мероприятий «Большой семерки». В связи с этим Ушаков предположил, что «Трампа накачивали, наверное, неполезными, если не вредными идеями».

17 июня канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что на саммите G7 впервые после возвращения на пост президента США Дональда Трампа европейцам удалось найти с ним общий язык по главным вопросам внешней политики и безопасности. Аналогичное мнение высказал и президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что позиция американского лидера по Украине изменилась, и главы стран «Большой семерки» считают ее более реалистичной.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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