В МИД Ирана предположили, что меморандум с США уже подписан

Представитель МИД Ирана Багаи: меморандум с США, возможно, уже подписан

Президенты Ирана и Соединенных Штатов уже могли подписать меморандум об окончании конфликта. Об этом телеканалу Press TV заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Исмаил Багаи.

Он предположил, что текст меморандума уже официально подписан президентами двух государств. Багаи пояснил, что подписи предполагалось поставить в электронной форме.

17 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что текст соглашения будет опубликован не позднее пятницы.

15 июня Вашингтон и Тегеран объявили о достижении мирного соглашения. По данным СМИ, меморандум о взаимопонимании состоит из 14 пунктов и будет подписан уже 19 июня. Как соглашение оценивают эксперты и возможно ли возобновление конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что США не требуют от Ирана полного отказа от баллистических ракет.