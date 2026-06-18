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Политика

В России назвали неожиданную цель налета украинских БПЛА на Москву

Полковник Матвийчук: Киев с помощью налетов на Москву пытается повлиять на Трампа
Anatolii Stepanov/Reuters

Киев с помощью попыток атаковать Москву пытается изменить позицию США в отношении конфликта России и Украины. Об этом News.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он объяснил, что страны Европы начали «исправно поставлять дроны Украине», а Москва – это символ России. Президент Владимир Зеленский полагает, что удары по Москве увеличивают его шансы изменить позицию США в отношении конфликта, предполагает военный.

«Атаки ВСУ на Москву — это психологическая и информационная операция. Она направлена чисто на внешнего потребителя, так как большинство дронов, как вы видите, целей в РФ не достигают», — заявил Матвийчук.

18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, летящих на московскую столицу.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодоедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Ранее генсек НАТО оправдал удары Украины по России.

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