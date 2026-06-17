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Политика

Генсек НАТО оправдал удары Украины по России

Генсек НАТО Рютте: Украина не должна сдерживать удары по России ради переговоров
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает, что Украина должна сдерживать удары по территории России ради мирных переговоров. Так он ответил на вопрос, чего хочет Североатлантический альянс: чтобы Украина ограничила атаки ради переговоров или продолжала бить вглубь РФ, сообщает «Европейская правда».

По его словам, Украина наносит удары, поскольку «столкнулась с Россией» 24 февраля 2022 года. Генсек утверждает, что конфликт якобы «неспровоцирован» и «абсолютно безрассуден», поэтому Киев «имеет право защищаться».

Задача союзников Украины в том, чтобы она получала все необходимое для сохранения своих позиций и защиты, считает Рютте.

«Я думаю, что заявление G7, подписанное вчера всеми присутствующими главами государств и правительств в прекрасном французском городке, очень четко это подтверждает. Поэтому я просто обращусь к этому заявлению – оно дает необходимую ясность относительно нашей общей позиции», – сказал Рютте.

Страны «Большой семерки» намерены увеличить поставки Украине средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных систем поражения. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по геополитическим вопросам, принятом на саммите группы во Франции.

Ранее генсек НАТО оценил перспективы возобновления диалога с Россией.

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