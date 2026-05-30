На Западе заявили, что Европа задумалась о возобновлении переговоров с РФ

TEC: ЕС задумался о восстановлении отношений с Россией
Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. Об этом пишет портал The European Conservative (TEC).

«Вопрос уже не в том, должна ли Европа поддерживать контакты с Москвой ..., а в том, когда, как и при каких условиях ей это предстоит. Еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что внутри Евросоюза сохраняется серьезный раскол. В частности, позиция некоторых европейских чиновников, к примеру главы евродипломатии Каи Каллас, может окончательно подорвать влияние ЕС.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к немедленному открытию диалога между Евросоюзом и Россией на фоне попадания беспилотника в жилой дом в Румынии.

Ранее Путин назвал бредом и враньем заявления политиков ЕС об угрозе нападения России.

 
