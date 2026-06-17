США не требуют от Ирана полного отказа от баллистических ракет и считают, что Тегеран может обладать таким оружием. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7), пишет The Hill.

По его словам, США будут сотрудничать со странами Персидского залива по вопросам, не связанным с ядерной программой Ирана, включая и обычные ракеты. При этом Трамп подчеркнул, что баллистические ракеты у Тегерана останутся.

Президент США отметил, что некоторые советники говорили ему о недопустимости того, чтобы Иран имел баллистические ракеты. Однако Трамп подчеркнул, что он не может разрешить Саудовской Аравии обладать таким оружием, а Ирану — нет. Также Трамп уверен, что у Тегерана меньше ракет, чем у других стран, так как США уничтожили большинство из них.

«У них что-то должно быть, потому что у других это есть. <…> Ракеты — это не проблема. Ракеты наносят небольшой урон, но они не уничтожают планету. <…> Мы уничтожили, вероятно, 84-85% их ракет. Остальные находятся под землей; они даже не могут их вывести на поверхность», — сказал Трамп.

Также на пресс-конференции американский президент заявил, что соглашение с Ираном позволяет США достичь всех поставленных целей. Кроме того, Трамп сообщил, что намерен подписать меморандум с Ираном 18 или 19 июня. При этом он подчеркнул, что если Тегеран не будет соблюдать соглашение, то Вашингтон может вернуться к бомбардировкам. Трамп рассказал, что будущий меморандум будет включать в себя открытие Ормузского пролива и обязательство Тегерана не обладать ядерным оружием.

Издание Al Arabiya писало, что соглашение включает в себя прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, а также снятие американских санкций с Исламской республики и работу над окончательным мирным договором в течение 60 дней.

Ранее Трамп усомнился в правильности исключения России из G8.