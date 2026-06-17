США помогут восстановить Иран в случае подписания соглашения между сторонами

США и их союзники на Ближнем Востоке обязуются подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум в $300 млрд. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на текст итогового соглашения стран.

Механизм реализации программы станет частью итоговой договоренности в течение 60 дней.

При этом американская сторона разрешает проводить для этого транзакции.

До этого президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана.

Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами — глава Белого дома заявил, что США возобновят атаки, если ему не понравится, как Тегеран будет соблюдать договоренности. 15 июня США и Иран объявили о достижении мирного соглашения. По данным СМИ, меморандум о взаимопонимании состоит из 14 пунктов и будет подписан уже 19 июня. Как соглашение оценивают эксперты и возможно ли возобновление конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал соглашение с Ираном «очень мощным».