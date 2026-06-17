СК опубликовал видео с места обстрела автобуса с детьми из Белоруссии под Брянском

Следователи показали обстановку на месте, где автобус с детьми из Белоруссии попал од обстрел. Соответствующие кадры они опубликовали в официальном канале.

На кадрах заметны десятки отверстий в корпусе транспортного средства, а также выбитые стекла в окне двери около водителя. В салоне на чехлах некоторых сидений с одной стороны можно увидеть кровь. Некоторые предметы рухнули на кресла.

Инцидент произошел в Брянской области. Детская футбольная команда следовала из белорусского Гомеля в Геленджик, но во время поездки по территории региона автобус подвергся атаке ВСУ с использованием дрона самолетного типа.

Всего в салоне было 44 человека, 28 из них – спортсмены. По факту инцидента возбудили дело по статье о теракте.

На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин. Он поручил главе минздрава Михаилу Мурашко принять меры для помощи пострадавшим.

Ситуация вызвала реакцию в МИД Белоруссии. Представители ведомства осудили действия украинской стороны и потребовал объяснений.

Ранее стало известно, когда попавшие под обстрел в Брянской области дети вернутся в Белоруссию.