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Политика

В АдГ назвали единственного политика, который может быть переговорщиком ЕС с Россией

Депутат АдГ Урбан: только Шрёдер подходит на роль переговорщика с Россией
Gregor Fischer/AP

На роль переговорщика Европейского союза с Россией подходит лишь бывший глава правительства ФРГ Герхард Шрёдер. Об этом РИА Новости заявил руководитель отделения оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.

Отвечая на вопрос, кому, кроме Шрёдера, подходит роль переговорщика с Москвой, Урбан отметил, что Шрёдер лучше всех. Он — экс-канцлер, которого поддерживало большинство депутатов бундестага. Кроме того, у Шрёдера хорошее отношение к президенту России Владимиру Путину, а Москва, в свою очередь, доверяет бывшему канцлеру.

По словам Урбана, его партия в принципе могла бы взять на себя роль переговорщика, но АдГ еще молодая партия, находящаяся в оппозиции и на сегодняшний день не представляющая Германию. А такой человек, как Шрёдер, может.

29 мая Путин отметил, что Европейский союз должен сам выбрать переговорщика с Россией. По его словам, предложенная им кандидатура Шрёдера в качестве предпочтительного переговорщика была воспринята в Европе как отрицательно, так и положительно.

Ранее Песков счел положительным сам факт поиска переговорщика с Россией внутри ЕС.

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