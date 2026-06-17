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Политика

На Западе призвали Британию задуматься о последствиях после инцидента в Ла-Манше

Диесен: Британия должна задуматься о последствиях после инцидента в Ла-Манше
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Великобритания должна задуматься о последствиях после инцидента в Ла-Манше с российским военным кораблем «Адмирал Григорович» и гражданской яхтой. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на своей странице в социальной сети X.

«Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям», — написал он.

16 июня в проливе Ла-Манш произошло опасное сближение «Адмирала Григоровича» и 12-метровой британской парусной яхты Bright Future. Фрегат произвел упредительную стрельбу. На борту яхты находились пара пенсионеров-блогеров, которые плыли во Францию. Что известно о стрельбе в Ла-Манше и при чем тут теневой флот России — читайте в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Британии Кир Стармер обвинил в случившемся Россию. Он выразил обеспокоенность тем, что инцидент произошел вблизи территориальных вод Соединенного Королевства. При этом Старпер подчеркнул, что российское судно «дрейфовало, а выстрелы были предупредительными». По его словам, «этого не должно было произойти и это безответственно».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что сближение британской яхты с российским фрегатом «Адмирал Григорович» может быть сознательной провокацией Лондона. На гражданском судне могли быть и не мирные граждане, предположил он. Однако произошедшее вряд ли остудит горячие головы британцев, и подобные инциденты, скорее всего, будут повторяться, добавил он.

Ранее стало известно, кому может принадлежать яхта, сблизившаяся с российским фрегатом.

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