Выстрелы в Ла-Манше: российский фрегат едва не столкнулся с яхтой британских пенсионеров

«Адмирал Григорович» произвел упредительную стрельбу рядом с яхтой в Ла-Манше

В проливе Ла-Манш произошло опасное сближение российского военного корабля «Адмирал Григорович» и британской парусной яхты. Фрегат произвел упредительную стрельбу. На борту яхты находились пара пенсионеров-блогеров, которые плыли во Францию. Что известно о стрельбе в Ла-Манше и при чем тут теневой флот России — читайте в материале «Газеты.Ru».

Радио, ракеты, предупредительный огонь

Инцидент произошел 16 июня около 12:45 мск в международных водах Ла-Манша. Вахта фрегата «Адмирал Григорович» обнаружила 12-метровую яхту Bright Future под британским флагом, которая двигалась опасным курсом, сближаясь с военным кораблем, сообщили в Минобороны РФ.

По данным трекингового сервиса MarineTraffic, небольшая яхта совершала стандартный переход через пролив — она вышла ранним утром из английского порта Лимингтон и держала курс во французский Шербур-ан-Котантен.

Как объяснили в МО РФ, российские моряки действовали поэтапно, пытаясь связаться с экипажем парусника:

— Радиосвязь. Командование фрегата несколько раз пыталось связаться с яхтой на международных частотах, но ответа не последовало.

— Световые и звуковые сигналы. На «Адмирале Григоровиче» включили сирены и начали запускать предупредительные сигнальные ракеты. Парусник продолжал идти прежним курсом.

— Огонь из стрелкового оружия. Когда расстояние между боевым кораблем и яхтой сократилось до 150 метров, командир принял решение открыть упредительную стрельбу.

После этого яхта изменила курс и отошла на безопасное расстояние. Никто из находившихся на борту не пострадал, само плавсредство повреждений не получило. В Минобороны РФ заявили, что экипаж действовал строго в соответствии с международными правилами предотвращения столкновений в море.

Чем вооружен фрегат "Адмирал Григорович" Корабль оснащен универсальной пусковой установкой для ракет «Калибр НК», «Оникс» и гиперзвуковых «Цирконов». Также у него на вооружении зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», шестиствольные автоматические пушки, торпедные аппараты АК-630М и реактивный бомбомет. На его корме оборудованы вертолетная площадка и стационарный ангар.

Пенсионеры-блогеры и туман

Яхтой владеют супруги Алан и Джейн Келви — пенсионеры из Великобритании. Несколько лет назад они восстановили старое судно и ведут блог о морских путешествиях. Переход через Ла-Манш был частью их очередного маршрута.

Джейн Келви рассказала журналистам, что супруги услышали выстрелы, находясь примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт. По ее словам, прямой угрозы они не почувствовали, однако произошедшее стало для них «неожиданным и тревожным опытом».

«Это были предупредительные выстрелы, произведенные в воздух, — они не стреляли по нам», — передает слова пенсионеров издание The i Paper. Супруги также рассказали, что слышали сирены, но сообщений по радио не помнят, и заявили, что не приближались к российскому судну. Как сообщает BBC, в этот день в Ла-Манше был туман.

После инцидента британский патрульный корабль HMS Tyne направил к яхте лодку, чтобы проверить пассажиров и записать их данные. Военные убедились, что никто не пострадал.

Реакция Москвы и Лондона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией прокомментировала произошедшее, намекнув на возможное «опасное сближение» уже со стороны британских дипломатов.

«Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — написала она.

К публикации Захарова прикрепила скриншот карты Москвы, где было четко отмечено здание посольства Великобритании на Смоленской набережной Москвы-реки.

Минобороны Великобритании подтвердило факт инцидента и заявило, что ведет расследование инцидента. Там пояснили прессе, что российский фрегат произвел предупредительные выстрелы. Они не были направлены на яхту и были сделаны, чтобы предотвратить возможное столкновение.

Прорыв «Адмирала Григоровича» через Ла-Манш

В апреле 2026 года фрегат «Адмирал Григорович» провел через Ла-Манш два российских нефтяных танкера — Universal и Enigma. По информации британской газеты The Telegraph, эти суда ранее были внесены Великобританией в санкционные списки.

Незадолго до этого премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что британские вооруженные силы «имеют право подниматься на борт санкционированных судов, проходящих через наши территориальные воды». Во время прохода российской группы судов за ними следовал британский военный корабль, однако никаких действий по их блокировке или задержанию предпринято не было.