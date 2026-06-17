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Политика

В Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» сознательной провокацией

Депутат ГД Колесник: инцидент с фрегатом РФ в Ла-Манше является провокацией
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Сближение британской яхты Bright Future с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе в Ла-Манш может быть сознательной провокацией Лондона. На гражданском судне могли быть и не мирные граждане. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Действия российских военных полностью соответствуют принципам и нормам Международного морского права. Британская яхта двигалась опасным курсом, приблизившись на расстояние меньше международного кабельтового — 180 метров — к российскому фрегату», — подчеркнул парламентарий.

Однако произошедшее вряд ли остудит горячие головы британцев, и подобные инциденты, скорее всего, будут повторяться, добавил он.

Накануне в Ла-Манше вахта фрегата «Адмирал Григорович» обнаружила 12-метровую яхту Bright Future под британским флагом, которая двигалась опасным курсом, сближаясь с военным кораблем, сообщили в Минобороны РФ.

Фрегат произвел упредительную стрельбу. На борту яхты находились пара пенсионеров-блогеров, которые плыли во Францию. Что известно о стрельбе и при чем тут теневой флот России — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский фрегат в районе Ла-Манша сопроводил подсанкционные суда.

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