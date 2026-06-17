Появились данные о вероятных владельцах яхты, сблизившейся с российским фрегатом

Вероятными владельцами яхты Bright Future, по курсу которой в проливе Ла-Манш открыли упредительную стрельбу с российского фрегата «Адмирал Григорович» по причине опасного сближения, являются пенсионеры Алан и Джейн Келви. Об этом сообщила британская газета The Times.

По данным издания, пара нашла судно брошенным и восстановила. При этом ранее в своем блоге они написали, что готовятся к переходу через пролив Ла-Манш.

Как уточнили супруги, яхта находилась примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, когда они услышали выстрелы. Джейн Келви отметила, что не чувствовала угрозы для их безопасности, но назвала произошедшее необычным.

В Минобороны РФ рассказали, что 16 июня в 12:45 экипаж российского корабля заметил идущее к нему опасным курсом гражданское парусное судно Bright Future под британским флагом.

Экипаж «Адмирала Григоровича» попытался связаться с яхтой по радиоканалу, но не получил ответа, а траектория ее движения не поменялась. Тогда российские моряки стали привлекать внимание людей на судне сигнальными ракетами и звуковыми сигналами — но тоже безуспешно.

Когда до столкновения оставалось 150 метров, командир фрегата принял решение произвести предупредительную стрельбу из стрелкового оружия. После этого британская яхта немедленно изменила направление и стала удаляться от российского военного корабля.

Ранее Захарова иронично прокомментировала инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович».