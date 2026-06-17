Стармер отреагировал на инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович» в Ла-Манше

Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович», который открыл предупредительную стрельбу в Ла-Манше, «безответственным» поведением. Его слова приводит «Би-би-си».

Стармер выразил обеспокоенность тем, что инцидент произошел вблизи территориальных вод Соединенного Королевства.

«То, что произошло в Ла-Манше, вызывает глубокую озабоченность. Это было безответственно», – сказал британский премьер.

При этом он подчеркнул, что российское судно «дрейфовало, а выстрелы были предупредительными». По его словам, «этого не должно было произойти и это безответственно».

Как сообщало Минобороны РФ, 16 июня в 12:45 экипаж российского корабля «Адмирала Григоровича» заметил идущее к нему опасным курсом гражданское парусное судно Bright Future под флагом Великобритании. Экипаж попытался связаться с яхтой по радиоканалу, но не получил ответа, а траектория ее движения не поменялась. Тогда российские моряки стали привлекать внимание людей на судне сигнальными ракетами и звуковыми сигналами — но тоже безуспешно.

Когда до столкновения оставалось 150 метров, командир фрегата принял решение произвести предупредительную стрельбу из стрелкового оружия. После этого британская яхта немедленно изменила направление и стала удаляться от российского военного корабля.

Ранее стало известно, кому может принадлежать яхта, сблизившаяся с российским фрегатом.