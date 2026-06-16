Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Cтало известно, как Украина будет использовать новый морской дрон

Аналитик Кнутов: морской дрон ВСУ Sea Trident создали для атак на Крымский мост
Efrem Lukatsky/AP

Украинский морской дрон Sea Trident, имеющий возможность перевозить до тысячи килограмм взрывчатки, предназначен для ударов по Крымскому мосту. Российской стороне необходимо принять комплекс мер для защиты таких стратегически важных объектов. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
 
«Создание такого дрона требует от нас определенных контрмер — это укрепление портовых сооружений, в первую очередь подводных, чтобы противник не имел возможность войти под водой, пробить сети ограждения и причинить вред... Самое главное — это защита Крымского моста, для уничтожения которого этот дрон и предназначен» — сказал аналитик.
 
Как отметил Кнутов, опасность украинского морского дрона Sea Trident состоит в том, что без соответствующих визуальных средств его тяжело заметить в толще воды.
 
Кроме уничтожения портовой инфраструктуры и опор мостов, рассказал специалист, этот морской дрон предназначен в том числе для ударов по кораблям.
 
«Естественно, он может подойти близко к какому-то кораблю, затем всплыть на определенную глубину (условно 3,5 метров) и атаковать данный корабль», — подчеркнул военный эксперт.
 
15 июня украинское издание «Милитарный» сообщило, что на Украине появился тяжелый подводный дрон Sea Trident, который может нести до тысячи килограмм взрывчатки для поражения стратегических целей. 
 
Максимальная дальность хода дрона достигает две тысячи миль, что позволяет аппарату выполнять длительные миссии, а масса устройства составляет десять тысяч килограмм. Его максимальная скорость — 18 км/ч, а крейсерская скорость — 11 км/ч. Рабочая глубина погружения — 60 метров для работы в прибрежных зонах.

Ранее Зеленский сообщил о получении Украиной американских ракет Patriot.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!