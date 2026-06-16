Cтало известно, как Украина будет использовать новый морской дрон

Украинский морской дрон Sea Trident, имеющий возможность перевозить до тысячи килограмм взрывчатки, предназначен для ударов по Крымскому мосту. Российской стороне необходимо принять комплекс мер для защиты таких стратегически важных объектов. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.



«Создание такого дрона требует от нас определенных контрмер — это укрепление портовых сооружений, в первую очередь подводных, чтобы противник не имел возможность войти под водой, пробить сети ограждения и причинить вред... Самое главное — это защита Крымского моста, для уничтожения которого этот дрон и предназначен» — сказал аналитик.



Как отметил Кнутов, опасность украинского морского дрона Sea Trident состоит в том, что без соответствующих визуальных средств его тяжело заметить в толще воды.



Кроме уничтожения портовой инфраструктуры и опор мостов, рассказал специалист, этот морской дрон предназначен в том числе для ударов по кораблям.



«Естественно, он может подойти близко к какому-то кораблю, затем всплыть на определенную глубину (условно 3,5 метров) и атаковать данный корабль», — подчеркнул военный эксперт.



15 июня украинское издание «Милитарный» сообщило, что на Украине появился тяжелый подводный дрон Sea Trident, который может нести до тысячи килограмм взрывчатки для поражения стратегических целей.



Максимальная дальность хода дрона достигает две тысячи миль, что позволяет аппарату выполнять длительные миссии, а масса устройства составляет десять тысяч килограмм. Его максимальная скорость — 18 км/ч, а крейсерская скорость — 11 км/ч. Рабочая глубина погружения — 60 метров для работы в прибрежных зонах.

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