Экс-командующий силами США призвал Украину разбомбить Крым

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Украину добиваться контроля над Крымом, сделав его «непригодным для использования» и взорвав Крымский мост. Об этом он заявил в интервью «Укринформ».

Ходжес сказал, что «не может вообразить» себе окончания конфликта и достижения долгосрочного мира, «если Россия продолжит контролировать Крым», так как так в таком случае «Украина никогда не сможет выйти в Азовское море или отстроить Мариуполь или Бердянск», а Россия будет «препятствовать судоходству из Одессы или Николаева».

«Вопрос Крыма должен быть решен. Для меня это звучит немного упрощенно, но первая фаза или первый шаг к освобождению Крыма – изолировать его, перерезать дорогу на Джанкой, уничтожить мост. Второе – сделать его непригодным, невозможным для использования россиянами. Украина теперь имеет возможность поразить каждый квадратный метр Крыма», — сказал генерал.

Он посоветовал ВСУ бить по аэродромам, флоту, логистике и другим объектам, чтобы «русские поняли, что не могут там оставаться», а «Крым не приносит никакой пользы».

Также генерал подчеркнул, что даже после подписания мирного договора Крымский мост «будет препятствием для Украины в плане возможности выходить в Азовское море», и поэтому он призвал украинцев взорвать и этот объект.

Кроме того, генерал уверен, что западным странам нужно добиваться «победы» Украины, которой в его представлении является возвращение страны к границам 1991 года.

«Я считаю, что теперь Запад должен быть отдан тому, чтобы помочь Украине победить Россию, что означает возвращение границ 1991 года», — сказал он.

В мае глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что «никто не подвергает сомнению право Украины атаковать объекты глубоко в российском тылу».

В том же месяце спикер по вопросам внешней политики фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) бундестага ФРГ Юрген Хардт заявил, что для блока приоритетом является победа Украины в конфликте.

Также в мае депутат Европарламента Рейниер ван Ланшот обвинил ЕС в недостаточной поддержке Украины и сказал, что европейцы должны сделать «все возможное» для «победы» Украины.

Ранее британский политик признал право России на Крым.