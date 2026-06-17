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Политика

В Белоруссии сравнили ситуацию в мире с холодной войной

Вольфович: международная обстановка накалилась сильнее, чем в холодную войну
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Международная обстановка сейчас накалилась сильнее, чем во времена холодной войны. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщает БелТА.

По его словам, сейчас общество сталкивается с киберугрозами, терроризмом, нелегальной миграцией, а также проблемами, связанными с применением информационных технологий и искусственного интеллекта.

«Мы являемся свидетелями того, что международная обстановка накалилась до предела. Наверное, такой обстановки не было даже во время холодной войны», — отметил Вольфович.

При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что руководство Белоруссии «предпринимает все меры» для того, чтобы «достигать консенсуса исключительно дипломатическим, мирным путем».

В июне был опубликован совместный доклад российского и белорусского МИД о ситуации с правами человека в отдельных странах, в котором оба министерства заявили о том, что западные страны обсуждают использование Украины против Белоруссии.

В июньском интервью телеканалу Al Arabiya English президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он говорил с президентом России Владимиром Путиным о недопустимости вовлечения Белоруссии в конфликт на Украине. Также белорусский президент допустил, что конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году.

Ранее Сырский рассказал, как ВСУ укрепят границу с Белоруссией.

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