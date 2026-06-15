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Политика

Лукашенко оптимистично высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Лукашенко допустил, что конфликт на Украине завершится уже в 2026 году
Сергей Бобылев/РИА Новости

Конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya English.

«Это очень возможно <…> и это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году», — подчеркнул президент Белоруссии.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не гадать относительно возможных сроков завершения конфликта на Украине. Глава МИД напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что сейчас все решается на поле боя военными, за которыми наблюдает вся страна.

Владимир Путин заявил, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее Мерц захотел «открыть окно» для дипломатии по Украине.

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