Российские депутаты предложили запретить работу коллекторов

Руководитель постоянного депутатского объединения ЛДПР в Московской городской думе Мария Воропаева заявила, что партия предлагает полностью запретить деятельность коллекторских агентств. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, от граждан часто поступают обращения по поводу методов работы коллекторов — психологического давления и частых звонков. Подобное поведение вызывает обеспокоенность у людей, которые и так находятся в сложной ситуации.

«Банки обладают всеми необходимыми механизмами для работы с проблемной задолженностью. А коллекторы — это посредники, которые зарабатывают на чужих бедах. ЛДПР будет добиваться принятия закона о полном запрете их деятельности», — поделилась Воропаева.

16 мая лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился с письмом к министру финансов РФ Антону Силуанову, в котором предложил запретить микрофинансовым организациям (МФО) переуступать долги по микрозаймам коллекторским агентствам.

Парламентарий полагает, что предлагаемый запрет будет способствовать повышению ответственности самих МФО при выдаче займов, поскольку лишит их возможности переложить риски невозврата на третьих лиц посредством цессии, а также позволит прекратить практику передачи просроченных долгов коллекторам.

Ранее рынок МФО показал рост в 35% по итогам 2025 года.