Трамп раскрыл детали меморандума между США и Ираном

Трамп: меморандум с Ираном не подразумевает немедленного ослабления санкций США

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не подразумевает немедленного ослабления санкций против Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

У главы Белого дома спросили, содержит ли меморандум положение о немедленном ослаблении санкций против Ирана.

«Нет. Они (Иран — «Газета.Ru») должны хорошо себя вести», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

15 июня газета The New York Times написала, что Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в урегулировании конфликта с Исламской Республикой.

Ранее лидеры «Большой семерки» поддержали договоренности США и Ирана.