В Венгрии заявили, что задержанием инкассаторов украинского банка руководил Орбан

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лично распорядился задержать инкассаторов украинского «Ощадбанка». Об этом сообщает издание Telex.

Соответствующее решение он принял на основе отчета Управления по защите суверенитета республики. По версии издания, документ не имел юридической силы.

Сообщается, что Орбан сделал это в ответ на прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», что, по мнению источников, стало политической местью за задержку транзита. Украинских сотрудников освободили через два дня, а позже Венгрия вернула Украине задержанные деньги и золото банка.

5 марта в Венгрии задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег. В их автомобиле нашли $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском «Ощадбанке» рассказали, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком. 10 марта венгерский парламент принял законопроект о заморозке конфискованных у «Ощадбанка» денежных средств.

Ранее историк рассказала о курсе Венгрии после ухода Орбана.