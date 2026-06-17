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Политика

В Армении разрешили арест кандидата в депутаты от блока Карапетяна

ЦИК разрешил арест кандидата в депутаты от блока «Сильная Армения» Газиняна
Sergei Grits/AP

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении удовлетворила ходатайство Антикоррупционного комитета республики о возбуждении уголовного дела и аресте кандидата в депутаты от оппозиционного блока «Сильная Армения» Давида Газиняна. Об этом заявил адвокат Арам Вардеванян в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Обвинение заключается в подготовке к даче взятки. Обвинение, можно сказать, имеет исключительно политические цели, а содержание [обвинения] отсутствует. Я таких ходатайств не видел», — сказал юрист.

9 июня в Армении арестовали еще двух кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения», предпринимателя Самвела Карапетяна. В следственном комитете республики уточнили, что задержанные могут быть причастны к отмыванию денег.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения».

После выборов оппозиция Армении подала в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей». Член политсовета «Процветающей Армении» Арман Абовян рассказал, что у партии за ночь «пропала» часть голосов.

Ранее Пашинян назвал парламентскую оппозицию незаконной.

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