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Политика

Пашинян назвал парламентскую оппозицию незаконной

Пашинян призвал лишить оппозицию в парламенте возможности работать
Пресс-служба парламента Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что прошедшие в парламент оппозиционные силы попали туда незаконно. Его слова приводит РИА Новости.

«Парламентская оппозиция <...> является политической единицей, сформированной в результате совершенно незаконной деятельности, и законное право Республики Армения — лишить эти круги возможности дальнейшей политической деятельности», — сказал премьер Армении.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

После выборов оппозиция Армении подала в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей». Член политсовета «Процветающей Армении» Арман Абовян рассказал, что у партии за ночь «пропала» часть голосов.

Ранее оппозиция дала шанс армянскому ЦИК «исправить грехи».

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