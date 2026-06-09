«Непонятные моменты». Почему оппозиция Армении потребовала пересчитать голоса

Представители армянских оппозиционных партий «Процветающая Армения», «Крылья единства» и блока «Армения» подали в Центральную избирательную комиссии страны заявления с требованием пересчитать результаты на 555 избирательных участках из 2005. Об этом объявили в пресс-службе республиканского Центризбиркома.
«Избирательные комиссии обобщат полученные заявления, и на сайте ЦИК будет опубликована информация о том, результаты голосования каких именно участков будут пересчитаны»,
— добавили представители комиссии.
В ЦИК уточнили, что территориальные избирательные комиссии (ТИК) не получали заявления о признании результатов на них недействительными.
Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян в эфире Общественной телекомпании Армении раскрыл, что опубликовать результаты выборов планируется 14 июня. Если какие-либо политические силы захотят оспорить их, они смогут 19 числа обратиться в Конституционный суд.
«До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления», — раскрыл Овакимян.
Перед этим представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян на пресс-конференции объявил, что объединение, возглавляемое экс-президентом республики Робертом Кочаряном, обжалует результаты, хотя и не считает, что это удастся сделать.
«Конечно, мы понимаем, кто принимает решения в Конституционном суде, но это необходимый процесс <…> Очевидно, что выборы прошли под давлением, несвободно и несправедливо. Тому есть многочисленные факты», — отметил политик.
Сам Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного использования админресурса и нарушений».
Кроме того, о намерении потребовать пересчета голосов объявил и член политсовета партии «Процветающая Армения» Арман Абовян. В разговоре с газетой «Известия» он обратил внимание, что у партии за ночь пропали 0,004% голосов, из-за чего она не смогла преодолеть 4%-ный барьер. Он подчеркнул, что во время ночного пересчета голосов сайт ЦИК начал показывать не проценты, а «абсолютные цифры», что «вызывает вопросы».
«Они нам посчитали сначала 4%, ночью уже было 4%, мы знали, что прошли. Утром оказывается, что у нас 3,996%. Представляете уровень абсурда?»— сказал собеседник издания.
Политолог Павел Данилин в комментарии порталу «Абзац» выразил мнение, что оппозиции с высокой вероятностью удастся оспорить результаты:
«В реальности шансы [оспорить] результат огромные, потому что нарушения были, это очевидно. Здесь не надо даже каких-то особых доказательств, потому что есть записи, видео и фактура этих нарушений. Пересчет голосов позволил бы, конечно, существенным образом улучшить положение оппозиции».
При этом он заявил, что руководство ЦИК «полностью лояльно» действующим властям Армении, из-за чего они могут не прислушаться к требованиям о пересчете. Однако, возможно, в стране начнутся протесты, которые сподвигнут их перепроверить результаты, считает Данилин.
«У оппозиции украли минимум 20%»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что Москва внимательно следит за поступающими сообщениями о нарушениях на парламентских выборах в Армении.
«Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах. Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений», — сказал представитель Кремля.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью ТАСС выразил мнение, что «у оппозиции украли минимум 20%» голосов.
По его словам, на выборах в Армении была «мощная фальсификация». Он также напомнил об арестах представителей и сторонников оппозиционных партий.
«Делалось все, чтобы бюллетени людей, голосовавших за эти партии, уничтожались или портились. Естественно, при подсчетах то, что было написано в бюллетенях избирательной комиссии, выдавали за голоса партии «Гражданский договор» [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна», — заявил Водолацкий.
Он добавил, что уже после официального завершения голосования на избирательные участки «подвозили военнослужащих и студентов», которых принудили к участию в выборах.