«Непонятные моменты». Почему оппозиция Армении потребовала пересчитать голоса

Оппозиция Армении подала в ЦИК заявления с требованием пересчитать голоса на 555 избирательных участках из 2005. Лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей». Член политсовета «Процветающей Армении» Арман Абовян рассказал, что у партии за ночь «пропала» часть голосов. В Кремле отметили, что на выборах в республике было «много непонятных моментов».

Представители армянских оппозиционных партий «Процветающая Армения», «Крылья единства» и блока «Армения» подали в Центральную избирательную комиссии страны заявления с требованием пересчитать результаты на 555 избирательных участках из 2005. Об этом объявили в пресс-службе республиканского Центризбиркома.

«Избирательные комиссии обобщат полученные заявления, и на сайте ЦИК будет опубликована информация о том, результаты голосования каких именно участков будут пересчитаны»,

— добавили представители комиссии.

В ЦИК уточнили, что территориальные избирательные комиссии (ТИК) не получали заявления о признании результатов на них недействительными.

Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян в эфире Общественной телекомпании Армении раскрыл, что опубликовать результаты выборов планируется 14 июня . Если какие-либо политические силы захотят оспорить их, они смогут 19 числа обратиться в Конституционный суд.

«До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления», — раскрыл Овакимян.

Перед этим представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян на пресс-конференции объявил, что объединение, возглавляемое экс-президентом республики Робертом Кочаряном, обжалует результаты, хотя и не считает, что это удастся сделать.

«Конечно, мы понимаем, кто принимает решения в Конституционном суде, но это необходимый процесс <…> Очевидно, что выборы прошли под давлением, несвободно и несправедливо. Тому есть многочисленные факты», — отметил политик.

Сам Кочарян заявил, что выборы прошли «в условиях тотального давления со стороны властей, арестов оппозиционеров, беспрецедентного использования админресурса и нарушений» .

Кроме того, о намерении потребовать пересчета голосов объявил и член политсовета партии «Процветающая Армения» Арман Абовян. В разговоре с газетой «Известия» он обратил внимание, что у партии за ночь пропали 0,004% голосов, из-за чего она не смогла преодолеть 4%-ный барьер. Он подчеркнул, что во время ночного пересчета голосов сайт ЦИК начал показывать не проценты, а «абсолютные цифры», что «вызывает вопросы».

« Они нам посчитали сначала 4%, ночью уже было 4%, мы знали, что прошли. Утром оказывается, что у нас 3,996%. Представляете уровень абсурда? »— сказал собеседник издания.

Политолог Павел Данилин в комментарии порталу «Абзац» выразил мнение, что оппозиции с высокой вероятностью удастся оспорить результаты:

«В реальности шансы [оспорить] результат огромные, потому что нарушения были, это очевидно. Здесь не надо даже каких-то особых доказательств, потому что есть записи, видео и фактура этих нарушений. Пересчет голосов позволил бы, конечно, существенным образом улучшить положение оппозиции».

При этом он заявил, что руководство ЦИК «полностью лояльно» действующим властям Армении, из-за чего они могут не прислушаться к требованиям о пересчете. Однако, возможно, в стране начнутся протесты, которые сподвигнут их перепроверить результаты, считает Данилин.

«У оппозиции украли минимум 20%»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что Москва внимательно следит за поступающими сообщениями о нарушениях на парламентских выборах в Армении.

«Здесь важно дождаться все-таки каких-то окончательных официальных результатов. Вы знаете, что там было много таких непонятных моментов. Мы видели много сообщений о нарушениях, которые имели место на выборах . Поэтому мы предпочитаем дождаться все-таки официальных каких-то заключений», — сказал представитель Кремля.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью ТАСС выразил мнение, что «у оппозиции украли минимум 20%» голосов.

По его словам, на выборах в Армении была «мощная фальсификация». Он также напомнил об арестах представителей и сторонников оппозиционных партий.

«Делалось все, чтобы бюллетени людей, голосовавших за эти партии, уничтожались или портились. Естественно, при подсчетах то, что было написано в бюллетенях избирательной комиссии, выдавали за голоса партии «Гражданский договор» [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна», — заявил Водолацкий.

Он добавил, что уже после официального завершения голосования на избирательные участки «подвозили военнослужащих и студентов», которых принудили к участию в выборах.